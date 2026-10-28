ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

U četvrtak, 29. oktobra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

U periodu od 8 do 12 sati, u Požarevcu struju neće imati ulice Petrovačka, Moravska 58-88 i 87-101, Cerska, Milana Rakića i Sretena Adžića. U opštini Golubac, od 9 do 14, bez struje će biti: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice i Ključ. U istom terminu, u opštini Petrovac na Mlavi sa mreže će biti isključeni Leskovac – deo prema Stamnici, uključujući i benzinsku pumpu, zaseoci naselja Stamnica: Ludo polje, Višnjar, Donji i Gornji Debeljak, Niko polje, Krivac i Stamnička reka.