KOSTIMI PO FRESKAMA SKROJENI: Nišlijka Marija Jovanović šije odeću za princeze i vitezove (FOTO)

OD haljina kakve su nosile srednjovekovne dame do odeće viteza, svaki kostim koji nastane u radionici Nišlijke Marije Jovanović priča svoju priču.

Foto: Udruženje Zmajeva griva

Njene kreacije, nastale proučavanjem istorijskih izvora i pažljivim radom na detaljima, namenjene su festivalima, izložbama i drugim događajima na kojima se oživljava duh prošlih vremena, a putuju i do ljubitelja srednjeg veka u inostranstvu.

Po profesiji dizajnerka ženske odeće, Marija je interesovanje za istorijske kostime razvila još tokom školovanja. Upoznavanje sa načinom odevanja u različitim istorijskim epohama podstaklo ju je da se posveti tradiciji i kulturnom nasleđu, a posebno periodu srednjeg veka. Ono što je počelo kao interesovanje, vremenom je preraslo u hobi koji zahteva mnogo istraživanja, strpljenja i veštine, ali joj omogućava i da spoji znanje iz struke sa ljubavlju prema istoriji.

Veština UZ šivenje istorijskih kostima, Marija se bavi i streličarstvom, još jednim hobijem koji je povezuje sa srednjovekovnom tradicijom. Ta veština dodatno upotpunjuje njeno učešće na viteškim okupljanjima, na kojima se, osim odeće i opreme, predstavljaju i različite veštine povezane sa životom u prošlim vremenima.

- Po profesiji sam dizajner ženske odeće. Tokom školovanja učila sam o istoriji kostima, a upravo me je to zainteresovalo za tradiciju naše zemlje i našeg naroda. Vremenom sam počela više da istražujem, da proučavam kako se nekada živelo i oblačilo, a posebno me je privukao srednji vek. Tako sam došla do ideje da počnem da izrađujem kostime iz tog perioda - priča Marija.

Za razliku od izrade savremene odeće, koja se uglavnom oslanja na aktuelne krojeve i modne trendove, rekonstrukcija istorijskih kostima podrazumeva drugačiji pristup.

- Kostime šijem na osnovu fresaka, starih fotografija i različitih zapisa. Koristim sve što mogu da pronađem u starim knjigama i na internetu kako bih rekonstruisala odeću koja se nekada nosila. Nije dovoljno samo da nešto izgleda lepo. Važno mi je da razumem kako je taj komad odeće izgledao u određenom periodu i da, koliko god je moguće, ostanem verna istorijskim prikazima - objašnjava ona.

Haljine i odela izrađuje prema potrebama konkretnih događaja, festivala, izložbi i sličnih manifestacija. Kao članica udruženja "Zmajeva griva", redovno posećuje viteške festivale, na kojima ima priliku da obuče sopstvene kreacije i provede vreme sa ljudima koji dele njena interesovanja. Upravo su druženje, zajednička ljubav prema istoriji i mogućnost da se nakratko iskorači iz svakodnevice ono što joj ova okupljanja čini posebno privlačnim.