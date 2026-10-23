Srbija

POTVRĐEN GRIP: U Opštoj bolnici u Požarevcu zabranjene posete

Dušanka Novković

23. 10. 2026. u 16:22

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POŽAREVAC – U Opštoj bolnici u Požarevcu do daljeg su zabranjene posete ležećim pacijentima, zbog trenutne epidemiološke situacije

ПОТВРЂЕН ГРИП: У Општој болници у Пожаревцу забрањене посете

D.N.

Naime, na području Braničevskog okruga, koji obuhvata grad Požarevac i sedam opština, grip je laboratorijski ustanovljen kod petoro pacijenata. Zbog toga je Zavod za javno zdravlje Požarevac izdao preporuku da se zabrane posete u Opštoj bolnici.

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