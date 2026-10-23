POMOĆ SREDNJOŠKOLCIMA ROMSKE NACIONALNOSTI: Grad Smederevo stipendira 44 učenika (FOTO)

U GRADSKOJ upravi Smedereva danas su svečano uručeni ugovori o stipendiranju učenicima srednjih škola romske nacionalnosti.

Foto: N. Živanović

Za ovu namenu Grad Smederevo je iz lokalnog budžeta izdvojio 2,2 miliona dinara, čime je obezbeđena finansijska podrška za 44 uspešna srednjoškolca u tekućoj školskoj godini.

Ova tradicionalna mera podrške deo je dugogodišnje strategije Grada usmerene na jačanje inkluzije, sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema i stvaranje jednakih šansi za sve mlade u lokalnoj zajednici.

Gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović čestitala je učenicima na dosadašnjem trudu i istakla da stipendije predstavljaju dodatni vetar u leđa mladima da nastave svoje školovanje i na fakultetima.

- Istinska inkluzija za koju se borimo ne podrazumeva samo formalno otvaranje vrata. Ona znači izgradnju društva u kome svako ima jednaku početnu poziciju i istinsku šansu da ostvari svoj puni potencijal. Vaša energija i uspesi pokreću našu zajednicu napred, a naša je dužnost da vam pružimo podršku - poručila je gradonačelnica.

- Grad Smederevo će i u narednom periodu nastaviti da ulaže u obrazovanje i kreiranje podsticajnog ambijenta za sve svoje građane, sa posebnim fokusom na marginalizovane grupe i mlade talente.