Srbija

VRANJU NAMENJENA ZNAČAJNA SREDSTVA: Odobren novac za rekonstrukciju i izgradnju sistema za vodosnabdevanje

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

23. 10. 2026. u 15:15

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U okviru projekta „Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture“, koji sprovodi Ministarstvo za javna ulaganja Republike Srbije, Gradu Vranju zvanično je odobreno finansiranje 15 projekata rekonstrukcije i izgradnje sistema za vodosnabdevanje

ВРАЊУ НАМЕЊЕНА ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА: Одобрен новац за реконструкцију и изградњу система за водоснабдевање

FOTO: Vodovod i kanlizacija

Projekat ima za cilj sistemsku modernizaciju vodovodne mreže formiranjem merno regulacionih zona i preciznim odabirom lokacija, na kojima će se izgraditi merno regulacioni objekti.

Na taj način, vršiće se merenje količine utrošene vode u sekundarnoj mreži, odnosno smanjiće se gubici na mreži uz zamenu dotrajalih cevi. Investicija predstavlja početni, ali ključni korak u dugoročnom planu kompletne rekonstrukcije vodovodnog sistema.

Projektom se praktično otvaraju vrata za kapitalnu obnovu mreže, koja kao krajnji cilj ima potpunu zamenu zastarelih azbest-cementnih cevi i uspostavljanje najviših standarda u vodosnabdevanju. Ukupna projektna vrednost je 264.510.618,54 dinara, bez PDV-a.

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