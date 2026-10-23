VRANJU NAMENJENA ZNAČAJNA SREDSTVA: Odobren novac za rekonstrukciju i izgradnju sistema za vodosnabdevanje
U okviru projekta „Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture“, koji sprovodi Ministarstvo za javna ulaganja Republike Srbije, Gradu Vranju zvanično je odobreno finansiranje 15 projekata rekonstrukcije i izgradnje sistema za vodosnabdevanje
Projekat ima za cilj sistemsku modernizaciju vodovodne mreže formiranjem merno regulacionih zona i preciznim odabirom lokacija, na kojima će se izgraditi merno regulacioni objekti.
Na taj način, vršiće se merenje količine utrošene vode u sekundarnoj mreži, odnosno smanjiće se gubici na mreži uz zamenu dotrajalih cevi. Investicija predstavlja početni, ali ključni korak u dugoročnom planu kompletne rekonstrukcije vodovodnog sistema.
Projektom se praktično otvaraju vrata za kapitalnu obnovu mreže, koja kao krajnji cilj ima potpunu zamenu zastarelih azbest-cementnih cevi i uspostavljanje najviših standarda u vodosnabdevanju. Ukupna projektna vrednost je 264.510.618,54 dinara, bez PDV-a.
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