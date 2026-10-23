PRIZNANJA ZA NAJZASLUŽNIJE GRAĐANE: U Novom Sadu dodeljene Oktobarske nagrade i Novembarska povelja

U Gradskoj kući u Novom Sadu održana je svečana akademija povodom obeležavanja Dana oslobođenja grada, na kojoj su uručene Oktobarske nagrade i Novembarske povelje zaslužnim pojedincima i ustanovama za izuzetne rezultate, humanost, požrtvovanost i doprinos zajednici.

Grad Novi Sad

Oktobarske nagrade uručene su prof. dr Dejanu Ivanovu za izuzetna dostignuća u zdravstvu i inovativnost u oblasti hirurgije, mladoj flautistkinji Dunji Velemir za rezultate u muzičkoj umetnosti, kao i fotografu i dizajneru Pavelu Surovom za izuzetna dostignuća u umetnosti i kulturi.

Novembarske povelje dobili su Osnovna škola „Svetozar Marković Toza“ za rezultate u oblasti prosvete i sveobuhvatni obrazovno-vaspitni rad, prof. dr Nebojša Čokorilo za humani podvig spasavanja mladog čoveka iz hladnog Dunava 1. januara ove godine, Vatrogasni savez grada Novog Sada za višedecenijski doprinos spasavanju ljudskih života i zaštiti imovine, kao i Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu, odnosno Vatrogasno-spasilačka brigada Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u Novom Sadu, za hrabrost, požrtvovanost i profesionalnost u vanrednim situacijama.

– Obeležavajući Dan oslobođenja Novog Sada, sa ponosom se sećamo svih onih koji su se borili da naš grad živi u slobodi i koji su svojom hrabrošću i žrtvom ispisali najvažnije stranice naše istorije. Njihova borba nas obavezuje da čuvamo slobodu, poštujemo svoju prošlost i odgovorno gradimo budućnost Novog Sada. Sloboda nije samo nasleđe koje smo dobili od prethodnih generacija, već i odgovornost koju svako od nas nosi danas, kroz svoj rad, odnos prema drugim ljudima i doprinos zajednici. Danas tu odgovornost prepoznajemo i u delima naših laureata. – poručio je gradonačelnik Žarko Mićin.

Dodao je da "Oktobarske nagrade i Novembarske povelje nisu samo priznanja za postignute rezultate, već i izraz zahvalnosti čitave zajednice ljudima i ustanovama koji svojim primerom pokazuju koliko pojedinac može da doprinese opštem dobru."

- Njihov rad i dostignuća potvrđuju da Novi Sad ima razloga da bude ponosan na svoje ljude, na njihovu stručnost, humanost, talenat i spremnost da preuzmu odgovornost. Naša je obaveza da gradimo Novi Sad u kojem će znanje biti cenjeno, mladi imati priliku da razvijaju svoje talente, humanost biti prepoznata, a požrtvovan rad poštovan. Želimo da budemo grad koji ne zaboravlja svoju istoriju, koji neguje različitosti i u kojem se uspeh pojedinca prepoznaje kao vrednost cele zajednice - poručio je prvi čovek Novog Sada.

U ime dobitnika Oktobarske nagrade prisutnima se obratio Pavel Surovi, koji je zahvalio Gradu Novom Sadu na priznanju i istakao značaj podrške umetnosti, kulturi i očuvanju nasleđa. Komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad Igor Adam obratio se u ime dobitnika Novembarske povelje i zahvalio na ukazanoj časti i poverenju.