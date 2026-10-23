NIKAD SE NE ZABORAVLJA 23. OKTOBAR: U Novom Sadu obeležen Dan oslobođenja:

Polaganjem venaca na Spomen groblju, Novosađani su obeležili 23.oktobar, Dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu.

Grad Novi Sad

U znak sećanja na pale borce Narodnooslobodilačkog rata od 1941. do 1945. godine, vence su položili gradonačelnik Žarko Mićin, Kristina karaić, zamenica predsednice Skupštine grada, predstavnici Južnobačkog upravnog okruga, Gradskog odbora Saveza udruženja boraca NOR-a, predstavnici Vojske Srbije i Organizacije rezervnih vojnih starešina Grada Novog Sada.

- Pred senima palih oslobodilaca Novog Sada stojimo pognute glave, sa zahvalnošću koju godine ne mogu umanjiti. U slobodu našeg grada ugrađene su njihova mladost, neostvarene želje i svi oni dani koje su mogli proživeti sa svojim najmilijima. Dok danas izgovaramo njihova imena, sećamo se i domova koji su ih čekali, majki koje su se nadale i dece koja su odrastala čuvajući uspomenu na očeve. Naša je dužnost da to sećanje predamo onima koji dolaze. Da deca Novog Sada znaju kome dugujemo slobodu i da među imenima oslobodilaca prepoznaju ljude, njihovu hrabrost i ljubav. Neka nas njihova žrtva uči da čuvamo mir i da brinemo jedni o drugima. Večna slava i hvala palim oslobodiocima - istakao je tom prilikom gradonačelnik Mićin i čestitao Novosađanima 23. oktobar.