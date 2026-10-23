BOLJA VEZA ZA TRI SELA: Obnova puteva u kraljevačkom kraju

U okviru obnove putne infrastrukture na seoskom području, asfaltirano je gotovo tri kilometara lokalnog puta za bolju saobraćajnu vezu Bukovice, Lasca i Dedevaca kod Kraljeva.

G.Šljivić

Rekonstrukcija ove deonice značajna je za meštane sva tri sela jer će im omogućiti bezbednije i lakše kretanje, kao i bolju i svakodnevnu komunikaciju, a radovi su u celosti finansirani iz republičkog budžeta, bez učešća lokalnog stanovništva.

žOsim toga, završeni su i radovi na deonici kroz Lopatnicu, u dužini od 2,4 kilometra, dok se u narednim mesecima sredstvima države očekuje uređenje još putnih pravaca u kraljevačkom kraju.