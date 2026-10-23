Srbija

PRIKUPLJENE 43 JEDINICE: Akcija DDK u prostorijama Gimnazije u Vrnjačkoj Banji

Goran Ćirović

23. 10. 2026. u 10:35

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U akciji dobrovoljnog davalaštva krvi sprovedenoj u prostorijama Gimnazije u Vrnjačkoj Banji ukupno su prikupljene 43 jedinice ove dragocene tečnosti.

ПРИКУПЉЕНЕ 43 ЈЕДИНИЦЕ: Акција ДДК у просторијама Гимназије у Врњачкој Бањи

G.Šljivić

Maturanti, profesori i meštani prestonice srpskog turizma tako su još jednom na delu pokazali svoju humanost i solidarnost, a akcija je sprovedena u organizaciji lokalnog odbora Crvenog krsta i Zavoda za transfuziju krvi iz Kragujevca.

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