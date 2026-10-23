Srbija

POZIV GRAĐANIMA: Javna rasprava o nacrtima budžeta i kadrovskog plana

Dušanka Novković

23. 10. 2026. u 10:25

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PETROVAC NA MLAVI – Opština Petrovac na Mlavi od 23. oktobra do 11. novembra organizuje javnu raspravu o Nacrtu odluke o budžetu za 2027. godinu i Nacrtu Kadrovskog plana Opštinske uprave.

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА: Јавна расправа о нацртима буџета и кадровског плана

D.N.

Tim povodom, upućen je poziv građanima, privredi, udruženjima i stručnoj javnosti da se uključe svojom primedbama i predlozima. Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa opštine i predstavnika javnosti održaće se 28. oktobra, u velikoj opštinskoj sali, od 10 do 15 sati.

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