Srbija

DRŽAVNE NJIVE: Zakup na 15 godina za 311 parcela poljoprivrednog zemljišta

Dušanka Novković

23. 10. 2026. u 10:17

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ŽABARI - Opština Žabari objavila je oglas o davanju u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini, na period od 15 godina.

ДРЖАВНЕ ЊИВЕ: Закуп на 15 година за 311 парцела пољопривредног земљишта

D.N.

Pod zakup se može uzeti 311 parcela, ukupne površine 260 hektara. Iz Opštinske uprave Žabari saopštili su da se zemljište daje u zakup pod uslovima prvog kruga. Prijave mogu podneti fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

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