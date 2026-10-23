DRŽAVNE NJIVE: Zakup na 15 godina za 311 parcela poljoprivrednog zemljišta
ŽABARI - Opština Žabari objavila je oglas o davanju u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini, na period od 15 godina.
Pod zakup se može uzeti 311 parcela, ukupne površine 260 hektara. Iz Opštinske uprave Žabari saopštili su da se zemljište daje u zakup pod uslovima prvog kruga. Prijave mogu podneti fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
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