Srbija

SEĆANJE NA VOJVODU ANTU I NJEGOVE JUNAKE: Obeležena 216. godišnjica Boja na Loznici

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

20. 10. 2026. u 19:26

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POLAGANjEM venaca, verskim obredom i prigodnim programom danas je obeležena 216. godišnjica Boja na Loznici, jedne od značajnih bitaka Prvog srpskog ustanka. Program je održan u porti crkve Pokrova Presvete Bogorodice, pored kapele u kojoj počivaju posmrtni ostaci vojvode Ante Bogićevića, koji je predvodio odbranu Loznice 1810. godine.

СЕЋАЊЕ НА ВОЈВОДУ АНТУ И ЊЕГОВЕ ЈУНАКЕ: Обележена 216. годишњица Боја на Лозници

V Mitrić

Član Gradskog veća Marko Jovanović podsetio je da je hram podignut na mestu na kojem se odigrala čuvena bitka i istakao da događaji iz prošlosti svedoče o vekovnoj borbi srpskog naroda za slobodu.

- Boj na Loznici primer je srpskog junaštva i načina na koji je naš narod u teškim vremenima branio svoju slobodu i svoja ognjišta. Upravo je borba za slobodu odlika kojom treba da se ponosimo i koju treba da čuvamo - rekao je Jovanović.

Govoreći o značaju negovanja kulture sećanja, Jovanović je poručio da je važno da se uspomena na ljude i događaje koji su obeležili nacionalnu istoriju prenosi na mlađe generacije.

U programu su učestvovali etno-grupa „Loznice“ i guslar, dok je o istorijskom značaju Boja na Loznici govorio kustos i istoričar Centra za kulturu „Vuk Karadžić“ Stefan Vilić.

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