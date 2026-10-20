SEĆANJE NA VOJVODU ANTU I NJEGOVE JUNAKE: Obeležena 216. godišnjica Boja na Loznici
POLAGANjEM venaca, verskim obredom i prigodnim programom danas je obeležena 216. godišnjica Boja na Loznici, jedne od značajnih bitaka Prvog srpskog ustanka. Program je održan u porti crkve Pokrova Presvete Bogorodice, pored kapele u kojoj počivaju posmrtni ostaci vojvode Ante Bogićevića, koji je predvodio odbranu Loznice 1810. godine.
Član Gradskog veća Marko Jovanović podsetio je da je hram podignut na mestu na kojem se odigrala čuvena bitka i istakao da događaji iz prošlosti svedoče o vekovnoj borbi srpskog naroda za slobodu.
- Boj na Loznici primer je srpskog junaštva i načina na koji je naš narod u teškim vremenima branio svoju slobodu i svoja ognjišta. Upravo je borba za slobodu odlika kojom treba da se ponosimo i koju treba da čuvamo - rekao je Jovanović.
Govoreći o značaju negovanja kulture sećanja, Jovanović je poručio da je važno da se uspomena na ljude i događaje koji su obeležili nacionalnu istoriju prenosi na mlađe generacije.
U programu su učestvovali etno-grupa „Loznice“ i guslar, dok je o istorijskom značaju Boja na Loznici govorio kustos i istoričar Centra za kulturu „Vuk Karadžić“ Stefan Vilić.
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