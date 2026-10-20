Srbija

VIŠE MESTA ZA PRIPADNIKE VOJSKE SRBIJE: Počela izgradnja novih objekata za smeštaj vojnika u kasarni u Loznici

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

20. 10. 2026. u 20:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BRATISLAV Gašić, ministar odbrane u tehničkoj vladi, obišao je danas kasarnu „Podnarednik Momčilo Gavrić” u Loznici, gde su počeli radovi na izgradnji novih objekata za smeštaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i vojnika na služenju vojnog roka. Obilasku je prisustvovala i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić.

ВИШЕ МЕСТА ЗА ПРИПАДНИКЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ: Почела изградња нових објеката за смештај војника у касарни у Лозници

V Mitrić

U okviru druge faze projekta planirana je izgradnja dva dvospratna objekta, površine po 2.900 kvadratnih metara, koji će obuhvatiti spavaonice, sanitarne i prateće prostorije, kancelarije i učionice.

Pored toga, započeta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju benzinske stanice, dok su u pripremi i projekti za restoran, garnizonsku ambulantu i garažu za smeštaj borbenih vozila.

Nastavak ulaganja u kasarnu „Podnarednik Momčilo Gavrić” predstavlja važan korak u modernizaciji vojne infrastrukture i stvaranju savremenih uslova za smeštaj, obuku i rad pripadnika Vojske Srbije. Realizacijom planiranih projekata kasarna će dobiti dodatne sadržaje neophodne za efikasno funkcionisanje jedinica i izvršavanje njihovih zadataka.


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Preminula Giškina sestra, Slavica Božović
Nesreće

0 0

Preminula Giškina sestra, Slavica Božović

SLAVICA Božović, sestra Đorđa Božovića Giške, jedne od najpoznatijih figura beogradskog podzemlja osamdesetih i početkom devedesetih godina, preminula je, a vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk stranici "Legende devedesetih".

20. 10. 2026. u 14:06 >> 19:33

ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%! Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: Volodimir je najveća prepreka miru
Svet

0 0

"ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%!" Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: "Volodimir je najveća prepreka miru"

DVE godine je bila uz Volodimira Zelenskog kao jedna od njegovih najbližih saradnica. Napisala je knjigu u kojoj mu je pripisala zasluge za vraćanje nade Ukrajini i za to što joj je omogućio da se čuje i njen glas. Julija Mendel sada taj glas koristi kako bi osudila ukrajinskog predsednika, nazivajući ga „najvećom preprekom miru”.

19. 10. 2026. u 11:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OD VODENICE U STROJKOVCU DO SRPSKOG MANČESTERA: Leskovac primer dobre prakse u evropskim projektima prekogranične saradnje
Srbija

0 0

OD VODENICE U STROJKOVCU DO SRPSKOG MANČESTERA: Leskovac primer dobre prakse u evropskim projektima prekogranične saradnje

„OD prošlosti ka budućnosti“ naziv je projekta koji će Leskovac realizovati u partnerstvu sa Krivom Palankom, opštinom u Severnoj Makedoniji, a uz podršku Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i leskovačkog Narodnog muzeja. Najznačajniji deo ovog projekta je kompletna obnova kompleksa Muzeja tekstila u Strojkovcu, jedinog takve vrste u Srbiji.

20. 10. 2026. u 17:16

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI PUT IKADA? Ranjeni vojnik spasen dronom sa prve linije fronta u Ukrajini - izvučen živ iz zone smrti (VIDEO)

PRVI PUT IKADA? Ranjeni vojnik spasen dronom sa prve linije fronta u Ukrajini - izvučen živ iz "zone smrti" (VIDEO)