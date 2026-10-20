VIŠE MESTA ZA PRIPADNIKE VOJSKE SRBIJE: Počela izgradnja novih objekata za smeštaj vojnika u kasarni u Loznici
BRATISLAV Gašić, ministar odbrane u tehničkoj vladi, obišao je danas kasarnu „Podnarednik Momčilo Gavrić” u Loznici, gde su počeli radovi na izgradnji novih objekata za smeštaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i vojnika na služenju vojnog roka. Obilasku je prisustvovala i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić.
U okviru druge faze projekta planirana je izgradnja dva dvospratna objekta, površine po 2.900 kvadratnih metara, koji će obuhvatiti spavaonice, sanitarne i prateće prostorije, kancelarije i učionice.
Pored toga, započeta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju benzinske stanice, dok su u pripremi i projekti za restoran, garnizonsku ambulantu i garažu za smeštaj borbenih vozila.
Nastavak ulaganja u kasarnu „Podnarednik Momčilo Gavrić” predstavlja važan korak u modernizaciji vojne infrastrukture i stvaranju savremenih uslova za smeštaj, obuku i rad pripadnika Vojske Srbije. Realizacijom planiranih projekata kasarna će dobiti dodatne sadržaje neophodne za efikasno funkcionisanje jedinica i izvršavanje njihovih zadataka.
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