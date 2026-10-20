PRIORITET SAMOHRANIM I RODITELJIMA DECE SA INVALIDITETOM: Novi Sad raspisao konkurs za prodaju stanova solidarnosti

Grad Novi Sad raspisao je konkurs za prodaju 70 stanova u trećoj lameli stambenog kompleksa u Ulici Momčila Tapavice 38, namenjenih ranjivim grupama stanovništva.

Grad Novi Sad

Stanovi solidarnosti prodaju se po ceni od 152.399 dinara (oko 1.290 evra) po kvadratnom metru i moguće ih je otplaćivati 20 godina.

-Mogu da konkurišu svi građani, bez ograničenja u godinama, uz otplatu na 240 mesečnih rata, daleko ispod tržišne cene. Prioritet će ovaj put imati samohrani roditelji sa invaliditetom, roditelji dece sa smetnjama u razvoju ili dece obolele od teških bolesti, a uslov je da su najmanje tri godine podstanari. Osim toga, nastavljamo izgradnju još 76 stanova u lameli 4 - najavio je gradonačelnik Žarko Mićin.

Samohrani roditelji s invaliditetom mogu da konkurišu za kupovinu šest stanova koji se nalaze u prizemlju, na prvom i drugom spratu, površine od 39,75 kvadrata do 61,28, u zavisnosti od broja članova domaćinstva. Roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, invaliditetom ili obolele od teških bolesti namenjeno je 20 stambenih jedinica površine od oko 45 do 74 kvadratna metra, raspoređenih od prizemlja do četvrtog sprata, dok za preostale stanove mogu konkurisati oni koji nemaju rešeno stambeno pitanje i nisu u mogućnosti da kupe nekretninu po tržišnoj vrednosti.

Podnosioci zahteva moraju da budu državljani Srbije, sa prebivalištem u Novom Sadu, da oni i članovi domaćinstva ne poseduju stan ili kuću na području Srbije ili da u poslednje tri godine nisu otuđili nekretninu. Jedan od uslova je i taj da nisu u mogućnosti da kupe nekretninu po tržišnim uslovima, kao i da onaj ko podnosi zahtev sa članovima porodičnog domaćinstva nije rešio stambeno pitanje kupovinom ili dodelom nekretnine u javnoj svojini Grada.

Kroz izgradnju stanova solidarnosti i prodaju takvih nekretnina ispod tržišne cene, Grad pomaže socijalno ugroženom stanovništvu. Primera radi, stanovi u lameli 6 prodavani su za 98.917 dinara po kvadratnom metru, a u susednom objektu (lameli 5) 116.774 dinara po kvadratu.