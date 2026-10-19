OBUKA UČENIKA SAOBRAĆAJNE STRUKE: Tehnička škola „Rade Metalac“ dobila novo vozilo

Lokalna samouprava u Leskovcu izdvojila je skoro 1,8 miliona dinara na ime nabavke vozila koje će Tehnička škola „Rade Metalac“ koristiti kao nastavno sredstvo odnosno za obuku učenika saobraćajne struke.

Grad Leskovac

Ti učenici, u okviru redovne nastave, polažu za vozačku dozvolu B kategorije, a novim vozilom je osavremenjen nastavni proces i doprineti boljem iskustvu tokom učenja.

Tehnička škola u Leskovcu ove godine obeležila je 140 godina rada, a povodom Dana grada nagrađena je Oktobarskom nagradom – pohvalom. Ona ima, pored saobraćajnog, još dva područja rada i to: mašinstvo i obrada metala i elektrotehnika.

Pohađa je više od 1.100 učenika, raspoređenih u 41 odeljenje, što je čini jednom od najvećih obrazovnih ustanova na jugu Srbije, a uključena je i u sistem dualnog obrazovanja tokom sticanja praktičnih znanja i veština koje su tražene na tržištu rada.