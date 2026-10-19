OBUKA UČENIKA SAOBRAĆAJNE STRUKE: Tehnička škola „Rade Metalac“ dobila novo vozilo
Lokalna samouprava u Leskovcu izdvojila je skoro 1,8 miliona dinara na ime nabavke vozila koje će Tehnička škola „Rade Metalac“ koristiti kao nastavno sredstvo odnosno za obuku učenika saobraćajne struke.
Ti učenici, u okviru redovne nastave, polažu za vozačku dozvolu B kategorije, a novim vozilom je osavremenjen nastavni proces i doprineti boljem iskustvu tokom učenja.
Tehnička škola u Leskovcu ove godine obeležila je 140 godina rada, a povodom Dana grada nagrađena je Oktobarskom nagradom – pohvalom. Ona ima, pored saobraćajnog, još dva područja rada i to: mašinstvo i obrada metala i elektrotehnika.
Pohađa je više od 1.100 učenika, raspoređenih u 41 odeljenje, što je čini jednom od najvećih obrazovnih ustanova na jugu Srbije, a uključena je i u sistem dualnog obrazovanja tokom sticanja praktičnih znanja i veština koje su tražene na tržištu rada.
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