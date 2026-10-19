Srbija

OBUKA UČENIKA SAOBRAĆAJNE STRUKE: Tehnička škola „Rade Metalac“ dobila novo vozilo

Игор Митић
Igor Mitić

19. 10. 2026. u 12:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Lokalna samouprava u Leskovcu izdvojila je skoro 1,8 miliona dinara na ime nabavke vozila koje će Tehnička škola „Rade Metalac“ koristiti kao nastavno sredstvo odnosno za obuku učenika saobraćajne struke.

ОБУКА УЧЕНИКА САОБРАЋАЈНЕ СТРУКЕ: Техничка школа „Раде Металац“ добила ново возило

Grad Leskovac

Ti učenici, u okviru redovne nastave, polažu za vozačku dozvolu B kategorije, a novim vozilom je osavremenjen nastavni proces i doprineti boljem iskustvu tokom učenja.

Tehnička škola u Leskovcu ove godine obeležila je 140 godina rada, a povodom Dana grada nagrađena je Oktobarskom nagradom – pohvalom. Ona ima, pored saobraćajnog, još dva područja rada i to: mašinstvo i obrada metala i elektrotehnika.

Pohađa je više od 1.100 učenika, raspoređenih u 41 odeljenje, što je čini jednom od najvećih obrazovnih ustanova na jugu Srbije, a uključena je i u sistem dualnog obrazovanja tokom sticanja praktičnih znanja i veština koje su tražene na tržištu rada.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju

NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju