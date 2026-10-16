OBNOVLJENA SPOMEN-KUĆA MILEVE MARIĆ AJNŠTAJN: Ruma čuva uspomenu na veliku naučnicu

Uz pomoć Pokrajinske vlade u Rumi je obnovljena Spomen kuća Mileve Marić Ajnštajn, koja je od danas otvorena za posetioce.

Pokrajinska vlada

-Divno je videti kako se jedan projekat razvija i raste i ovo je izuzetan primer negovanja kulture sećanja. Nama je pripala izuzetna čast i ponos što je Mileva Marić žena sa našeg podneblja - izjavila je Maja Gojković, predsednica Pokrajinske vlade.

Ona je podsetila na to da je Pokrajinska vlada prošlu godinu posvetila obeležavanju 150 godina od rođenja Mileve Marić Ajnštajn, sa jasnim ciljem da se istakne njen izuzetan značaj za svetsku nauku.

-Želeli smo da istaknemo njen značaj pre svega kao žene koja je u to vreme jedina studirala Politehniku u Cirihu. Ona je na našim prostorima, nažalost, ostala poznatija kao supruga Alberta Ajnštajna, a manje kao neko ko je dao ogroman naučni doprinos njegovim velikim radovima, od kojih je za jedan dobijena i Nobelova nagrada - naglasila je predsednica, dodajući da je uz podršku Pokrajinske vlade snimljen i film o njenom životu. - Malo je poznato i to da su ona i Albert u dva navrata proveli po nekoliko godina u Novom Sadu i Kaću. Naša je obaveza da se svim velikanima i svim ljudima koji su ostavili trag u bilo kojoj oblasti, odužimo i sačuvamo sećanje na njih.

Stalna postavka u spomen-kući podeljena je u tri tematske celine koje obuhvataju život i značaj Mileve Marić Ajnštajn u svetu i Srbiji, život porodice Marić u Rumi sa posebnim osvrtom na njenog brata Miloša Marića, kao i odnos i naučnu saradnju Mileve i Alberta Ajnštajna.

Predsednik Opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da je ovo istorijski dan jer ova opština dobija novi, dragoceni sadržaj koji će upotpuniti kulturno-turističku ponudu.

-Godinama unazad insistiramo na tome da Ruma nije samo grad industrije i poljoprivrede, već i grad kulture. Ovaj projekat, kao i mnogi drugi, ne bi bio moguć bez podrške Pokrajinske vlade - izjavio je predsednik Opštine, zahvalivši Maji Gojković na njenom ličnom zalaganju da se dom porodice Marić pretvori u spomen-kuću.