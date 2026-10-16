MAČKA KAO OGLEDALO ČOVEKA: Izložba u Galeriji KC „Ribnica“ u Kraljevu

U galeriji Kulturnog centra u Ribnici, večeras će, u 19 sati, biti otvorena izložba „Sveta mačka ili mačka kao ogledalo ljudskog bića“, kraljevačke slikarke Nikoline Malobabić.

G.Šljivić

Postavka obuhvata 18 ulja na platnu i 10 akvarela, kroz koje autorka istražuje svet mačaka kao simboličan odraz ljudske prirode. Kombinujući različite slikarske tehnike, tople i hladne tonove, Malobabić oblikuje portrete ovih elegantnih životinja, pozivajući posmatrača da u njihovim likovima prepozna i sopstvena osećanja i traganje za sobom.

Rođena 2001. godine u Kraljevu, Nikolina Malobabić završila je osnovne i master studije slikarstva na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, u klasi profesorke Jelene Šalinić Terzić.