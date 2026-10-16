Srbija

MAČKA KAO OGLEDALO ČOVEKA: Izložba u Galeriji KC „Ribnica“ u Kraljevu

Goran Ćirović

16. 10. 2026. u 10:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U galeriji Kulturnog centra u Ribnici, večeras će, u 19 sati, biti otvorena izložba „Sveta mačka ili mačka kao ogledalo ljudskog bića“, kraljevačke slikarke Nikoline Malobabić.

МАЧКА КАО ОГЛЕДАЛО ЧОВЕКА: Изложба у Галерији КЦ „Рибница“ у Краљеву

G.Šljivić

Postavka obuhvata 18 ulja na platnu i 10 akvarela, kroz koje autorka istražuje svet mačaka kao simboličan odraz ljudske prirode. Kombinujući različite slikarske tehnike, tople i hladne tonove, Malobabić oblikuje portrete ovih elegantnih životinja, pozivajući posmatrača da u njihovim likovima prepozna i sopstvena osećanja i traganje za sobom.

Rođena 2001. godine u Kraljevu, Nikolina Malobabić završila je osnovne i master studije slikarstva na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, u klasi profesorke Jelene Šalinić Terzić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"