DA NIKO NE OSTANE GLADAN: Svakodnevna borba Narodne kuhinje u Kraljevu protiv siromaštva
Aktivno obeležavajući Međunarodni dan borbe protiv gladi Narodna kuhinja u Kraljevu obradovala je korisnike svojih usluga pojačanim, kvalitetnijim obrocima među kojima su se, uz uobičajeni pasulj, našle i porcije graška, krompir-pirea i makarona.
U kontinuitetu pomažući najugroženije stanovništvo grada na Ibru i okoline, kraljevačka Narodna kuhinja o kojoj se stara ovdašnja kancelarija Crvenog krsta, uprkos povremenim problemima i teškim periodima, bez prestanka funkcioniše četvrt veka. Usluge takozvanog narodnog kazana trenuto koristi 600 najsiromašnijih Kraljevčana kojima su sledovanja na jednom od ukupno pet distributivnih mesta, bukvalno i jedino kuvano jelo koje pojedu tokom nedelje.
- Sa malom penzijom teško mogu da izguram ceo mesec, zato sam veoma zahvalna Narodnoj kuhinji i Crvenom krstu. Dnevno sledovanje obuhvata veknu hleba i pola litra kuvanog jela, a često nam podele i dodatne namirnice, tako da nekako sastavim kraj sa krajem – kaže korisnica Narodne kuhinje sa Beranovca.
Tokom prošle godine kraljevačka Narodna kuhinja pripremila je više od 150.000 obroka, dok su volonteri Crvenog krsta podelili i pakete sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu ugroženim domaćinstvima na ruralnom području.
- Borba protiv siromaštva ne traje samo jedan dan, mesec ili dva, već je to svakodnevna aktivnost 365 dana u godini – poručuje Snežana Apostolović, sekretar Crvenog krsta u Kraljevu. - Zato je naš apel i poziv donatorima i ljudima dobre volje stalno otvoren jer su nam potrebne sve vrste namirnica, ponajviše konzervirana hrana.
POTREBNA ČEŠĆA PODRŠKA
PAKETI pomoći za udaljena domaćinstva dele se jednom ili dva puta godišnje, iako su stvarne potrebe da se to čini bar dvomesečno.
- Problem je što ta, uglavnom staračka ili samačka, domaćinstva sistem ne prepoznaje kao socijalno ugroženu kategoriju jer poseduju nekakvo imanje – ističe Apostolovićka. - To je, međutim, samo na papiru, jer štale su prazne, zemlju nema ko da obraćuje i tim ljudima je zaista potrebna redovna podrška.
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