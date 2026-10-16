REPRIZA PREMIJERE: Pozorišna predstava "Petao lažnjak" u Centru za kulturu

POŽAREVAC – U utorak, 20. oktobra, u Centru za kultur u Požarevcu na programu je predstava „Petao lažnjak“, u izvođenju gradskog amaterskog pozorišta „Milivoje Živanović“.

D.N.

Ovaj komad rađen je po tekstu i u režiji Vladimira Petrovića, a glavne uloge tumače: Marko Vasiljević, Zoran Živković, Jelena Marinković i Valentino Oljača. Premijera ove predstave izvedena je 1. oktobra, a sada sledi prva repriza, koja se igra u velikoj sali, od 20 sati.