Srbija

REPRIZA PREMIJERE: Pozorišna predstava "Petao lažnjak" u Centru za kulturu

Dušanka Novković

16. 10. 2026. u 09:06

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POŽAREVAC – U utorak, 20. oktobra, u Centru za kultur u Požarevcu na programu je predstava „Petao lažnjak“, u izvođenju gradskog amaterskog pozorišta „Milivoje Živanović“.

РЕПРИЗА ПРЕМИЈЕРЕ: Позоришна представа Петао лажњак у Центру за културу

D.N.

Ovaj komad rađen je po tekstu i u režiji Vladimira Petrovića, a glavne uloge tumače: Marko Vasiljević, Zoran Živković, Jelena Marinković i Valentino Oljača. Premijera ove predstave izvedena je 1. oktobra, a sada sledi prva repriza, koja se igra u velikoj sali, od 20 sati.

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