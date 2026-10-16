Srbija

JAVNI POZIV: Dodela podsticaja za nabavku opreme za ribnjake

Dušanka Novković

16. 10. 2026. u 09:03

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GOLUBAC – Opština Golubac raspisala je javni poziv za dodelu podsticaja za nabavku opreme za ribnjake, u okviru realizacije Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2026. godini.

ЈАВНИ ПОЗИВ: Додела подстицаја за набавку опреме за рибњаке

D.N.

Najveća pojedinačna suma koja se može odobriti iznosi 50.000 dinara, a troškove poreza snosiće sam korisnik. Na ovom javnom pozivu mogu učestvovati preduzetnici sa aktivnim statusom u registru privrednih subjekata.

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