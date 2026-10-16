Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u opštini Petrovac na Mlavi

Dušanka Novković

16. 10. 2026. u 08:59

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PETROVAC NA MLAVI – U subotu, 17. oktobra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi opštine Petrovac na Mlavi ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у општини Петровац на Млави

D.N.

U periodu od 8 do 15 sati, struju neće imati zaseoci u Melnici: Dražilonje, Gršljana i Crveni Breg, lap i naselja: Vitovnica, Melnica, Kladurovo, Kladurovo Velika Pretrža i Brezovica. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

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