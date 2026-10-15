Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

15. 10. 2026. u 09:33

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KUČEVO – U petak, 16. oktobra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у Браничевском округу

D.N.

U periodu od 8 do 14 sati, struju neće imati naselje Kaona kod Kučeva - zaseoci Kamenica i Selište. Na području opštine Veliko Gradište, od 9 do 13 sa mreže će biti isključena naselja: Kumane, Topolovnik, Kisiljevo, Popovac, deo Kalinovca, Biskuplje, Đurakovo, Popovac, pečurkana Dule i Tresetište, a od 9 do 14 Golubac.

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