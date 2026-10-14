STIGLI VERNICI SA SVIH STRANA: Manastir Mala Remeta na Fruškoj gori obeležio slavu - Pokrov Presvete Bogorodice (FOTO)
MANASTIR Mala Remeta, na Fruškoj Gori, proslavio je krsnu slavu Pokrova Presvete Bogorodice, koja je sabrala, u doslovnom smislu, vernike sa svih srpskih strana.
Domaćin svetinje, mladi arhimandrit Nifont Pavlović, koji je svojevremeno bio zamenik arhijerejski u Eparhiji šabačkoj dok je na njenom čelu bio vladika Lavrentije, a i višegodišnji iguman Manastira Bogoštica, kod Krupnja, nastavio je, na najbolji način da, okuplja pravoslavnu braću i sestre.
Uz blagoslov, podršku i pomoć mitropolita i arhiepiskopa sremskog Vasilija (Vadić), za nešto više od dve godine, sa monaštvom i ljudima dobre volje, dao je novu svetlost Manastiru, koji, uz duhovne sadržaje, baštini i kulturne, ali i domaćinstvo za primer, čije su bašte, staje, obori i živinarnici za primer.
- Ovo je istinski primer bogomolje Boga živoga u kojoj ljudskom srcu prija i u dobri i zlu, pa nas je zato ovoliko i na slavi i u većini dana u godini - kaže Drago Perać, koji dolazi iz Bačke Palanke.
Liturgiji je načelstvovao arhimandrit Justin, uz sasluženje sveštenika iz Eparhije sremske, ali i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve, uz divno pojanje monahinja.
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