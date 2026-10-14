DANI GRČKE KULTURE U SMEDEREVU:Obeležene tri decenije bratimljenja Mihajlovca i Velestina

POVODOM obeležavanja tri decenije pobratimskih veza između Mihajlovca i grčkog Velestina, pod sloganom „Pobratimstvo kao most kulturne saradnje srpskog i grčkog naroda“, u smederevskom Centru za kulturu održan je program pod nazivom „Dan grčke kulture – Smederevo 2026“.

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Među gostima iz Grčke bili su čelnici opštine Riga od Fere, predstavnik kulturnog udruženja iz Velestina i 35 članova Kulturnog udruženja „Keramidija“.

Centralni deo večeri pripao je predstavljanju knjige posvećene spomen-česmi u Mihajlovcu, koja je podignuta kao simbol prijateljstva i pobratimskih veza.

O knjizi je na svečanosti govorio Petar Rodifcis Nađ, predsednik Fondacije grčke nacionalne manjine u Srbiji i Udruženja srpsko-grčkog prijateljstva i KUD-a „Kantakuzina“.

Veze između Mihajlovca i Velestina uspostavljene su 1994. godine, dok je Povelja o bratimljenju potpisana 1995. godine u Velestinu.