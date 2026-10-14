Srbija

PODZEMNA GARAŽA: U planu javni parking na uglu Bosanske i Šumadijske ulice

Dušanka Novković

14. 10. 2026. u 09:47

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POŽAREVAC – Na uglu Bosanske i Šumadijske ulice u Požarevcu, u planu je izgradnja javnog parkinga – podzemne garaže.

ПОДЗЕМНА ГАРАЖА: У плану јавни паркинг на углу Босанске и Шумадијске улице

D.N.

Da bi se ovaj projekat realizovao, najpre je Skupština grada pokrenula inicijativu za utvrđivanje javnog interesa. Na osnovu toga, Vlada Srbije utvrdila je javni interes za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju. Zahvaljujući tome, lokalna samouprava kreće u rešavanje imovinsko-pravnih odnosa nad parcelama, nakon čega će uslediti procedura za izgradnju.

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