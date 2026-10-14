PODZEMNA GARAŽA: U planu javni parking na uglu Bosanske i Šumadijske ulice
POŽAREVAC – Na uglu Bosanske i Šumadijske ulice u Požarevcu, u planu je izgradnja javnog parkinga – podzemne garaže.
Da bi se ovaj projekat realizovao, najpre je Skupština grada pokrenula inicijativu za utvrđivanje javnog interesa. Na osnovu toga, Vlada Srbije utvrdila je javni interes za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju. Zahvaljujući tome, lokalna samouprava kreće u rešavanje imovinsko-pravnih odnosa nad parcelama, nakon čega će uslediti procedura za izgradnju.
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