Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Kučevu i Velikom Gradištu

Dušanka Novković

14. 10. 2026. u 09:43

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KUČEVO - U četvrtak, 15. oktobra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi opštine Kučevo i Velikog Gradišta ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у Кучеву и Великом Градишту

D.N.

U periodu od 9 do 14 sati, struju neće imati naselje Kaona kod Kučeva – deo od škole prema zaseoku Selište, a od 9.30 do 11 sa mreže će biti isključena Ulica kneza Lazara u Velikom Gradištu. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

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