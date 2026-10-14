ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Kučevu i Velikom Gradištu
KUČEVO - U četvrtak, 15. oktobra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi opštine Kučevo i Velikog Gradišta ostati bez struje.
U periodu od 9 do 14 sati, struju neće imati naselje Kaona kod Kučeva – deo od škole prema zaseoku Selište, a od 9.30 do 11 sa mreže će biti isključena Ulica kneza Lazara u Velikom Gradištu. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.
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