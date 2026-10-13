POŽAR NA DEPONIJI KRAJ SMEDEREVA: LJudski faktor doveo do vatrene stihije?
Na nesanitarnoj deponiji u Godominskom polju u Smederevu izbio je požar. Na gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, građevinska mehanizacija i vatrogasno-spasilačke jedinice.
Vatra je primećena jutros oko pet časova, nakon čega su na tu lokaciju odmah pristigle ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i nadležna služba Gradske uprave u Smederevu zadužena za vanredne situacije.
Svi su izgledi da je uzrok nastanka požara ljudski faktor, ali će se više detalja o ovom događaju znati nakon izlaska nadležnih službi MUP-a, saopšteno je iz Gradske uprave Smederevo.
S obzirom na to da je usled požara došlo do povećane koncentracije dima, mole se građani da do prestanka opasnosti ostanu u zatvorenim prostorijama kada god je to moguće; drže zatvorene prozore i vrata, izbegavaju duži boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom. Iz gradske kuće apeluju građane da ne šire neproverene informacije i da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti zdravlja i bezbednosti svih.
U Godominskom polju, inače, u toku radovi na zatvaranju nesanitarne deponije, čime će se rešiti višedecenijski problem odlaganja otpada u Smederevu i značajno smanjiti rizik od izbijanja požara.
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