Srbija

POŽAR NA DEPONIJI KRAJ SMEDEREVA: LJudski faktor doveo do vatrene stihije?

Јелена Илић
Jelena Ilić

13. 10. 2026. u 10:03

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Na nesanitarnoj deponiji u Godominskom polju u Smederevu izbio je požar. Na gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, građevinska mehanizacija i vatrogasno-spasilačke jedinice.

ПОЖАР НА ДЕПОНИЈИ КРАЈ СМЕДЕРЕВА: Људски фактор довео до ватрене стихије?

Foto: Društvene mreže

Vatra je primećena jutros oko pet časova, nakon čega su na tu lokaciju odmah pristigle ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i nadležna služba Gradske uprave u Smederevu zadužena za vanredne situacije.

Svi su izgledi da je uzrok nastanka požara ljudski faktor, ali će se više detalja o ovom događaju znati nakon izlaska nadležnih službi MUP-a, saopšteno je iz Gradske uprave Smederevo.

S obzirom na to da je usled požara došlo do povećane koncentracije dima, mole se građani da do prestanka opasnosti ostanu u zatvorenim prostorijama kada god je to moguće; drže zatvorene prozore i vrata, izbegavaju duži boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom. Iz gradske kuće apeluju građane da ne šire neproverene informacije i da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti zdravlja i bezbednosti svih.

U Godominskom polju, inače,  u toku radovi na zatvaranju nesanitarne deponije, čime će se rešiti višedecenijski problem odlaganja otpada u Smederevu i značajno smanjiti rizik od izbijanja požara.

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