OBNOVA OPŠTINSKE KOTLARNICE: Ukupna vrednost projekta iznosi 8,1 miliona dinara
VELIKO GRADIŠTE - Opštini Veliko Gradište odobrena su sredstva za sufinansiranje projekta rekonstrukcije kotlarnice u opštinskoj zgradi.
Vrednost radova iznosi 8.109.640 dinara, od čega Ministarstvo zaštite životne sredine obezbeđuje 6.487.712 dinara. Projektom je obuhvaćena izrada unutrašnje gasne instalacije i povezivanje toplovodne kotlarnice, odnosno gasnog generatora, sa postojećim sistemom centralnog grejanja u kotlarnici. Realizacijom projekta biće unapređen postojeći sistem grejanja, uz stvaranje uslova za efikasnije i ekološki prihvatljivije korišćenje energenata i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu.
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