Srbija

OBNOVA OPŠTINSKE KOTLARNICE: Ukupna vrednost projekta iznosi 8,1 miliona dinara

Dušanka Novković

09. 10. 2026. u 10:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VELIKO GRADIŠTE - Opštini Veliko Gradište odobrena su sredstva za sufinansiranje projekta rekonstrukcije kotlarnice u opštinskoj zgradi.

ОБНОВА ОПШТИНСКЕ КОТЛАРНИЦЕ: Укупна вредност пројекта износи 8,1 милиона динара

D.N.

Vrednost radova iznosi 8.109.640 dinara, od čega Ministarstvo zaštite životne sredine obezbeđuje 6.487.712 dinara. Projektom je obuhvaćena izrada unutrašnje gasne instalacije i povezivanje toplovodne kotlarnice, odnosno gasnog generatora, sa postojećim sistemom centralnog grejanja u kotlarnici. Realizacijom projekta biće unapređen postojeći sistem grejanja, uz stvaranje uslova za efikasnije i ekološki prihvatljivije korišćenje energenata i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima
Svet

0 0

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima

BIL GEJTS, američki milijarder, suosnivač kompanije "Microsoft" i filantrop koji se kroz fondaciju „Gejts fondacija“ bavi globalnim zdravljem, klimatskim promenama i drugim društvenim pitanjima, objavio je na svom sajtu "GatesNotes" veoma zanimljivu priču o kemtrejlsima.

08. 10. 2026. u 19:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VEK I PO U SLUŽBI OTADŽBINE: U Domu vojske u Kraljevu otvorena izložba „150 godina Generalštaba“
Srbija

0 0

VEK I PO U SLUŽBI OTADŽBINE: U Domu vojske u Kraljevu otvorena izložba „150 godina Generalštaba“

Od osnivanja 1876. godine, kroz brojne istorijske periode, ratove i promene koje su oblikovale srpsku državu i društvo, Generalštab je imao značajnu ulogu u organizovanju, razvoju i izgradnji sposobnosti Vojske Srbije o čemu Kraljevčani do 31. oktobra mogu da se upoznaju u ovdašnjem Domu Vojske kroz izložbu „150 godina Generalštaba–vek i po u službi otadžbine“.

09. 10. 2026. u 10:12

Politika
Tenis
Fudbal
AIKBANK NAGRADNA IGRA: Vaša šansa da osvojite stan u Beogradu

AIKBANK NAGRADNA IGRA: Vaša šansa da osvojite stan u Beogradu