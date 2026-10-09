JESENJA DERATIZACIJA: Besplatni tretmani od 12. do 24. oktobra
POŽAREVAC – U ponedeljak, 12. oktobra, na području grada Požarevca počinje redovna jesenja, besplatna sistemska deratizacija, koja će se obavljati do 24. oktobra.
Tretmanom će biti obuhvaćena gradska i seoska domaćinstva, kanal Mlave, centralna, seoske i divlje deponije, gradska i seoska groblja i šahtovi fekalne kanalizacije. Da bi ova akcija suzbijanja štetnih glodara uspela, neophodno je da se u njeno sprovođenje uključe i sva pravna lica.
Preporučujemo
OBUSTAVA SAOBRAĆAJA: Sutra počinje obnova Ulice Vuka Karadžića
09. 10. 2026. u 10:41
OBNOVA OPŠTINSKE KOTLARNICE: Ukupna vrednost projekta iznosi 8,1 miliona dinara
09. 10. 2026. u 10:38
BAZAR ZA MIJU: Humanitarna akcija u Kraljevu
09. 10. 2026. u 10:33
ISKLjUČENjA STRUJE: Sutra radovi na mreži u naselju Vitovnica
09. 10. 2026. u 10:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)