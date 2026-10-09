Srbija

JESENJA DERATIZACIJA: Besplatni tretmani od 12. do 24. oktobra

Dušanka Novković

09. 10. 2026. u 10:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POŽAREVAC – U ponedeljak, 12. oktobra, na području grada Požarevca počinje redovna jesenja, besplatna sistemska deratizacija, koja će se obavljati do 24. oktobra.

ЈЕСЕЊА ДЕРАТИЗАЦИЈА: Бесплатни третмани од 12. до 24. октобра

D.N.

Tretmanom će biti obuhvaćena gradska i seoska domaćinstva, kanal Mlave, centralna, seoske i divlje deponije, gradska i seoska groblja i šahtovi fekalne kanalizacije. Da bi ova akcija suzbijanja štetnih glodara uspela, neophodno je da se u njeno sprovođenje uključe i sva pravna lica.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZA DESET MESECI RADA: Više od hiljadu pacijenata zbrinuto u angio-sali u Loznici
Srbija

0 0

ZA DESET MESECI RADA: Više od hiljadu pacijenata zbrinuto u angio-sali u Loznici

Za deset meseci rada angio-sale Zdravstvenog centra Loznica zbrinuto je više od hiljadu pacijenata, a povodom ovog značajnog rezultata gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović posetili su danas zaposlene u ovoj službi. Od početka rada do danas lečeno je 1.009 pacijenata sa područja Loznice, Šapca, Ljubovije, Krupnja, Malog Zvornika i okolnih mesta.

08. 10. 2026. u 17:52

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa