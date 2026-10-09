Srbija

BAZAR ZA MIJU: Humanitarna akcija u Kraljevu

Goran Ćirović

09. 10. 2026. u 10:33

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Na Trgu srpskih ratnika u centru Kraljeva u subotu će, od 11 do 17 sati, biti održan humanitarni bazar za pomoć u lečenju dvanaestogodišnje Mie Tomić iz grada na Ibru.

БАЗАР ЗА МИЈУ: Хуманитарна акција у Краљеву

priv.arhiva

Ova hrabra devojčica je pre tri godine doživela moždani udar, a posledice se i dalje odražavaju na njeno zdravlje. Porodica nastoji da prikupi novac za operaciju ruke u Kini i neophodnu rehabilitaciju. Do decembra je, prema njihovim navodima, potrebno obezbediti još oko 70.000 evra kako bi Mia iskoristila poslednji raspoloživi termin za operaciju.

Sutrašnji Humanitarni bazar organizuje njena majka Ivana, uz podršku brojnih građana i donatora. Posetioci će moći da kupe slane i slatke proizvode, hranu, poslastice, piće, kao i knjige, a akciju će pratiti muzika i druženje.

Osim toga, sav prihod od ulaznica za košarkašku utakmicu 2. kola KLS između domaće Sloge i Tamiša iz Pančeva koja je na programu u novoj kraljevačkoj hali sportova u ponedeljak od 19.30, takođe će biti namenjen Mijinom lečenju.

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