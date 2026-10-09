ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u naselju Vitovnica
PETROVAC NA MLAVI – U subotu, 10. oktobra, izvodiće se radovi na elektro-mreži u Vitovnici kod Petrovca na Mlavi.
Zbog toga će celo ovo naselje, u periodu od 8 do 15 sati, ostati bez struje. Upozoravaju se potrošači da isključe svoje električne aparate pre početka radova i ponovo ih uključe po njihovom završetku. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.
Preporučujemo
OBUSTAVA SAOBRAĆAJA: Sutra počinje obnova Ulice Vuka Karadžića
09. 10. 2026. u 10:41
OBNOVA OPŠTINSKE KOTLARNICE: Ukupna vrednost projekta iznosi 8,1 miliona dinara
09. 10. 2026. u 10:38
JESENjA DERATIZACIJA: Besplatni tretmani od 12. do 24. oktobra
09. 10. 2026. u 10:35
BAZAR ZA MIJU: Humanitarna akcija u Kraljevu
09. 10. 2026. u 10:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)