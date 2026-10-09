ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u naselju Vitovnica

Od osnivanja 1876. godine, kroz brojne istorijske periode, ratove i promene koje su oblikovale srpsku državu i društvo, Generalštab je imao značajnu ulogu u organizovanju, razvoju i izgradnji sposobnosti Vojske Srbije o čemu Kraljevčani do 31. oktobra mogu da se upoznaju u ovdašnjem Domu Vojske kroz izložbu „150 godina Generalštaba–vek i po u službi otadžbine“.