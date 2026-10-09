Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u naselju Vitovnica

Dušanka Novković

09. 10. 2026. u 10:32

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PETROVAC NA MLAVI – U subotu, 10. oktobra, izvodiće se radovi na elektro-mreži u Vitovnici kod Petrovca na Mlavi.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у насељу Витовница

D.N.

Zbog toga će celo ovo naselje, u periodu od 8 do 15 sati, ostati bez struje. Upozoravaju se potrošači da isključe svoje električne aparate pre početka radova i ponovo ih uključe po njihovom završetku. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

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