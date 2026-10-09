VEK I PO U SLUŽBI OTADŽBINE: U Domu vojske u Kraljevu otvorena izložba „150 godina Generalštaba“
Od osnivanja 1876. godine, kroz brojne istorijske periode, ratove i promene koje su oblikovale srpsku državu i društvo, Generalštab je imao značajnu ulogu u organizovanju, razvoju i izgradnji sposobnosti Vojske Srbije o čemu Kraljevčani do 31. oktobra mogu da se upoznaju u ovdašnjem Domu Vojske kroz izložbu „150 godina Generalštaba–vek i po u službi otadžbine“.
Postavku je povodom velikog jubileja priredio Vojni muzej u saradnji sa Generalštabom Vojske Srbije, a posetioci imaju priliku da na jednom mestu vide pažljivo odabranu arhivsku građu i brojne muzejske predmete koji svedoče o razvoju Generalštaba i njegovoj ulozi u različitim razdobljima istorije.
- Tu su uniforme, delovi vojne opreme, ordenje, oznake, oružje i drugi predmeti koji su pripadali načelnicima Generalštaba, kao i materijal koji govori o organizacionim i profesionalnim promenama kroz koje je ova institucija prolazila tokom vek i po postojanja – pojašnjava autor izložbe, kustos Vojnog muzeja Uroš Milivojević.
Izložba povodom 150 godina Generalštaba, kako se moglo čuti, uz podsećanje na značaj stručnosti, profesionalnosti i odgovornosti kao temelja razvoja vojne organizacije, ujedno je i deo svetle tradicije srpske vojske koja se u Kraljevu posebno neguje kroz prisustvo i aktivnosti Druge brigade Kopnene vojske sa komandom u kasarni „Ribnica“.
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