Srbija

SEDAM DECENIJA BEZ BARIJERA: Savez slepih i slabovidih Kraljeva i Vrnjačke Banje obeležio jubilej

Goran Ćirović

09. 10. 2026. u 09:54

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Sedam decenija postojanja i rada Saveza slepih i slabovidih Kraljeva i Vrnjačke Banje obeleženo je prigodnom svečanošću, dodelom zahvalnica, druženjem i zakuskom, uz prisustvo članova, predstavnika lokalne samouprave i saradnika koji su tokom minulih godina pružali podršku ovoj organizaciji.

СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА: Савез слепих и слабовидих Краљева и Врњачке Бање обележио јубилеј

G.Šljivić

Savez danas okuplja oko 120 članova, a prema rečima Ranka Vukovića, predsednika organizacije, njegov rad obuhvata čitav niz aktivnosti – od školovanja i zapošljavanja, preko nabavke neophodnih pomagala, do druženja i uključivanja slepih i slabovidih u sve tokove društvenog života.

G.Šljivić

 

- Zahvaljujem svima koji su tokom 70 godina učestvovali u radu Saveza, pre svega Gradu Kraljevu, bez čije pomoći ne bismo mogli da sprovodimo sve aktivnosti, kao i resornom ministarstvu, Centru za socijalni rad, Centru lokalnih usluga, kao i brojnim društveno odgovornim kompanijama i institucijama koje su nas godinama podržavale - rekao je Vuković.

G.Šljivić

Ranko Vuković

On je ukazao na značaj saradnje sa lokalnom samoupravom, ističući da je Kraljevo jedan od retkih gradova u Srbiji u kojem nema liste čekanja za usluge ličnih pratilaca i personalnih asistenata.

G.Šljivić

 

- U svemu tome ogroman doprinos ima upravo predsdnik Saveza Ranko Vuković čiji predlozi unapređuju položaj slepih i slabovidih i svih osoba sa invaliditetom – rekao je dr Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva, istakavši da se minulih godina, zahvaljujući zajedničkim inicijativama, prilikom rekonstrukcije trotoara u gradu postavljaju taktilne staze kako bi se slepi i slabovidi lakše kretali, kao i zvučni semafori za bezbedan prelaz preko ulice.

G.Šljivić

Gradonačelnik Terzić i Ranko Vuković

HENDIKEP CENTAR

- NAJVEĆI deo svojih aktivnosti i druženja ponajviše realizujemo u Hendikep centru u Kraljevu, objektu izgrađenom i opremljenom uz podršku resornog Ministarstva i Grada Kraljeva – naglasio je Vuković dodajući da se razvijenost jednog društva ne meri samo ekonomijom i infrastrukturom, već i odnosom prema osobama sa invaliditetom. - Savez će i ubuduće biti nosilac aktivnosti usmerenih na unapređenje položaja ove kategorije stanovništva u lokalnoj zajednici.

G.Šljivić

Iz Hendikep centra u Kraljevu

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