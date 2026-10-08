Srbija

MALI LJUDI, VELIKA PRAVA: Završnica Dečje nedelje u Kraljevu

Goran Ćirović

08. 10. 2026. u 10:15

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Kulturni centar „Ribnica” i Kraljevačko društvo učitelja sutra, u 11 sati, organizuju završnu manifestaciju Dečje nedelje pod nazivom „Mali ljudi, velika prava“.

МАЛИ ЉУДИ, ВЕЛИКА ПРАВА: Завршница Дечје недеље у Краљеву

KC Ribnica

Program će se održati u dvorištu Kulturnog centra u Ribnici, a okupiće učenike nižih razreda iz 15 kraljevačkih osnovnih škola i korisnike SOS Dečjeg sela Kraljevo.

Glavni događaj je „Veseli kviz o dečjim pravima“ kroz koji će se mališani na zabavan način podsetiti svojih prava i obaveza. Pored kviza, deca će učestvovati i u kreativnim radionicama - „Čujte nas!“, „Mali kreativci“ i „Slagalica prijateljstva“ i igrati džinovsku društvenu igru „Ne ljuti se, čoveče, budi dete”.

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