OBUKA ČUVARA NEBA: Letačke aktivnosti pripadnika 98. vazduhoplovne brigade
U cilju održavanja i unapređenja osposobljenosti letačkog i tehničkog sastava za izvršenje namenskih zadataka, posebno za pružanje vazduhoplovne vatrene podrške manevarskim snagama u operacijama Vojske Srbije, na vojnom aerodromu „Morava“ kod Kraljeva u toku je intenzivna letačka obuka pripadnika 98. vazduhoplovne brigade na jurišnim avionima „orao“.
Ovom prilikom, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, piloti uvežbavaju različite elemente letenja i taktičke manevre za bezbedno i uspešno izvršavanje zadataka. U ovoj fazi akcenat je na održavanju trenaža i osposobljenosti za letenje u različitim meteorološkim uslovima, i danju i noću.
- Svaki let za pilote je prilika da kroz praktičan rad unaprede svoje znanje i veštine, analiziraju realizovane zadatke i otklone eventualne nedostatke uočene tokom leta. Na taj način se, osim trenaža, stvaraju uslovi za sticanje viših kategorija stručno-borbene osposobljenosti – navodi se u saopštenju.
Istovremeno realizuje se i obuka pripadnika vazduhoplovno-tehničkog sastava u pripremi aviona za letenje, kao i u njihovoj proveri nakon letačkih zadataka obuhvatajući kontrolu ispravnosti avio-motora, elektro-sklopova, instrumenata, naoružanja i drugih sistema od značaja za bezbednu i efikasnu upotrebu vazduhoplova.
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