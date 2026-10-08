Srbija

OBUKA ČUVARA NEBA: Letačke aktivnosti pripadnika 98. vazduhoplovne brigade

Goran Ćirović

08. 10. 2026. u 09:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U cilju održavanja i unapređenja osposobljenosti letačkog i tehničkog sastava za izvršenje namenskih zadataka, posebno za pružanje vazduhoplovne vatrene podrške manevarskim snagama u operacijama Vojske Srbije, na vojnom aerodromu „Morava“ kod Kraljeva u toku je intenzivna letačka obuka pripadnika 98. vazduhoplovne brigade na jurišnim avionima „orao“.

ОБУКА ЧУВАРА НЕБА: Летачке активности припадника 98. ваздухопловне бригаде

G.Šljivić

Ovom prilikom, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, piloti uvežbavaju različite elemente letenja i taktičke manevre za bezbedno i uspešno izvršavanje zadataka. U ovoj fazi akcenat je na održavanju trenaža i osposobljenosti za letenje u različitim meteorološkim uslovima, i danju i noću.

G.Šljivić

 

- Svaki let za pilote je prilika da kroz praktičan rad unaprede svoje znanje i veštine, analiziraju realizovane zadatke i otklone eventualne nedostatke uočene tokom leta. Na taj način se, osim trenaža, stvaraju uslovi za sticanje viših kategorija stručno-borbene osposobljenosti – navodi se u saopštenju.

G.Šljivić

 

Istovremeno realizuje se i obuka pripadnika vazduhoplovno-tehničkog sastava u pripremi aviona za letenje, kao i u njihovoj proveri nakon letačkih zadataka obuhvatajući kontrolu ispravnosti avio-motora, elektro-sklopova, instrumenata, naoružanja i drugih sistema od značaja za bezbednu i efikasnu upotrebu vazduhoplova.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE ŽENA-ROBOT IZA TRAMPA? Snimak zapalio mreže, mnogi se pitaju da li je u pitanju veštačka inteligencija

KO JE "ŽENA-ROBOT" IZA TRAMPA? Snimak zapalio mreže, mnogi se pitaju da li je u pitanju veštačka inteligencija