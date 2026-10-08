Srbija

MUZIČKA ŠKOLA: Radionice i promocija povodom Dečje nedelje

Dušanka Novković

08. 10. 2026. u 09:39

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KOSTOLAC – U petak, 9. oktobra, u 11.45, u odeljenju požarevačke Muzičke škole „Stevan Mokranjac“ u Kostolcu održaće se tematska radionicima sa pripremnim razredom.

МУЗИЧКА ШКОЛА: Радионице и промоција поводом Дечје недеље

D.N.

Istog dana, u 14 sati, takav program biće izveden i u odeljenju u Malom Crniću. Od 18 sati, u Muzičkoj školi u Požarevcu održaće se promocija knjige „Zavet“ Valentine Vanje Dabić. Navedeni programi organizuju se u okviru obeležavanja Dečje nedelje.

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