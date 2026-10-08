Srbija

POZIV AMATERIMA: Počelo prijavljivanje za pozorišni festival

Dušanka Novković

08. 10. 2026. u 09:37

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POŽAREVAC - Centar za kulturu u Požarevcu pozvao je amaterske pozorišta širom Srbije da se prijave za učešće na festival “Milivoje štap i šešir” koji će se, 23. put, održati krajem februara naredne godine.

ПОЗИВ АМАТЕРИМА: Почело пријављивање за позоришни фестивал

D.N.

Pozorišni festival održava se u čast čuvenog požarevačkog glumca Milivoja Živanovića (1900-1976), dugogodišnjeg člana Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Svake večeri najbolji glumac dobijaće repliku Milivojevog štapa, a uz nju će ukupni pobednik dobiti i repliku njegovog šešira.

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