AKCIJA „ZELENI ZID“: Zidove dvorišta u Politehničkoj školi ulešalo cveće i murali
POŽAREVAC – Politehnička škola u Požarevcu, u saradnji sa sedam nevladinih organizacija, pokrenula je akciju „Zeleni zid“, kako bi se deo školskog dvorišta pretvorio u prijatniji prostor.
Tim povodom, uz pomoć donatora, formiran je „Zeleni zid“ koji čine drvene žardinjere, viseće saksije od plastičnih flaša i višegodišnje biljke otporne na sunce. Deo zida ustupljen je i lokalnim umetnicima i kreativcima da bi ga ulepšali oslikavanjem murala.
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