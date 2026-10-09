RADOST KTITORA HRAMU NA SOKO GRADU: Krštenje i venčanje u replici ohridske lepotice
Dr Zora i dr Miško Ranković, koji su, sa Radoslavom Veselinovićem i njegovom suprugom Vesnom, darovali Manastiru Soko, kod Ljubovije, repliku hrama Svetoga Jovana Kanea, koju je obožavao Sveti vladika Nikolaj Velimirović, kom je vladika Lavrentije posvetio ovu svetinju u Azbukovici, imali su u svojoj zadužbini baš divan dan, duhovnu i porodičnu radost za pamćenje
U prelepoj crkvi, u prisustvu rodbine i prijatelja koji su stigli sa, svih strana, među kojima su bila najveća imena srpske medicine, duhovnosti, kulture i privrede, venčali su se Zorin i Milošev sin doktor medicinskih nauka Nemanja i njegova životna izabranica Bojana. Venčao ih je sveštenik Petar Cvejić uz sasluženje sveštenika šabačke eparhije.
U toj svetinji, koja je posvećena Saboru Srba svetitelja, Veru, kćerku tog bračnog para i unuku ktitora krstio je episkop šabački Jerotej, što je, kako kažu, bila duhovna radost više.
- Srećni smo da je naša zadužbina, u doslovnom smislu, crkva Boga živoga-kaže ktitor dr Miloš Ranković. - I, ne samo po liturgijskom životu, već i kada je reč o radostima porodica poput ove naše. Želeli smo, i svojim primerom, da svedoči o radost novih brakova i milih, novih čeda, bez čega sve drugo nema valjanog smisla.
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