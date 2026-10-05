Srbija

DEČJA NEDELJA U POŽAREVCU: Do 9. oktobra bogat edukativni i zabavni program za najmlađe

Dušanka Novković

05. 10. 2026. u 10:20

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POŽAREVAC – Povodom održavanja tradicionalne Dečje nedelje, Predškolska ustanova „Ljubica Vrebalov“ u Požarevcu pripremila je bogat program koji će se odvijati na više lokacija.

ДЕЧЈА НЕДЕЉА У ПОЖАРЕВЦУ: До 9. октобра богат едукативни и забавни програм за најмлађе

D.N.

Na programu su radionice, izložbe, maskenbal i sportske igre, a sve uz zabavu i druženje najmlađih. Završnog dana, u petak, 9. oktobra, deca će uživati uz „Picaminijadu“, kućne ljubimce i filmske projekcije.

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