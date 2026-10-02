Srbija

DAN ŠKOLE: Politehnička škola obeležava 36 godina rada

Dušanka Novković

02. 10. 2026. u 09:06

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POŽAREVAC – U ponedeljak, 5. oktobra, u Požarevcu se obeležava Dan Politehničke škole, osnovane pre 36 godina.

ДАН ШКОЛЕ: Политехничка школа обележава 36 година рада

D.N.

Tim povodom, održaće se svečana akademija, uz uručenje jubilarnih nagrada zaposlenima i priznanja učenicima i profesorima za ostavrene rezulatte na takmičenjima.Održaće se i kulturno-umetnički progam koji su zajednički pripremili učenici i profesori.

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