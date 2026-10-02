Srbija

POMOĆ STOČARIMA: Opština Golubac dodeljuje bespovratna sredstva

Dušanka Novković

02. 10. 2026. u 09:03

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GOLUBAC – Opština Golubac raspisala je javni poziv za dodelu budžetskih sredstava odgajivačima priplodnih svinja, ovaca, koza i goveda.

ПОМОЋ СТОЧАРИМА: Општина Голубац додељује бесповратна средства

D.N.

Bespovratna novčana sredstva dodeliće se u skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2026. godinu. Korisnik podsticaja, pravno ili fizičko lice, mora biti upisan u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjem.

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