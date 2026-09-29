DALIBOR MARKOVIĆ PALMA: Dve decenije građani Jagodine i drugih srpskih gradova besplatno putuju po svetu

Na ovom mestu poslednji put delegaciju je predvodio moj otac Dragan Marković Palma. Tada je bilo prisutno hiljadu građana iz Srbije.

Foto: Privatna arhiva

Ovim rečima lider Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma obratio se srpskoj delegaciji od 500 ljudi, na svečanoj večeri nedaleko od Soluna:

- Nadam se da je moj otac zadovoljan i da sa nekog drugog mesta vidi da smo svi zajedno opet u Grčkoj i da je srećan da vidi da smo nastavili njegovim putem da budžet troše građani, a ne političari. Emotivno govorim, jer je moj otac pre dve decenije, pokrenuo ovakve akcije. Zahvaljujući njemu građani Jagodine putuju po svetu besplatno već 20 godina, o trošku donatora, od kojih je jedan JS. Samo dve stranke, pored Jedinstvene Srbije to mogu, SNS i SPS, a ostali ne mogu da prikupe 500 ljudi, ne u Grčkoj, već u svojim gradovima.

Foto: Privatna arhiva

Prisutnima se obratila i Generalni konzul Srbije u Republici Grčkoj Jelena Vujić Obradović, koja se zahvalila Draganu Markoviću Palmi za sve što je učinio za razvoj srpsko-grčkih odnosa, kao i Daliboru Markoviću Palmi što je nastavio taj put.