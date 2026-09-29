DALIBOR MARKOVIĆ PALMA: Dve decenije građani Jagodine i drugih srpskih gradova besplatno putuju po svetu
Na ovom mestu poslednji put delegaciju je predvodio moj otac Dragan Marković Palma. Tada je bilo prisutno hiljadu građana iz Srbije.
Ovim rečima lider Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma obratio se srpskoj delegaciji od 500 ljudi, na svečanoj večeri nedaleko od Soluna:
- Nadam se da je moj otac zadovoljan i da sa nekog drugog mesta vidi da smo svi zajedno opet u Grčkoj i da je srećan da vidi da smo nastavili njegovim putem da budžet troše građani, a ne političari. Emotivno govorim, jer je moj otac pre dve decenije, pokrenuo ovakve akcije. Zahvaljujući njemu građani Jagodine putuju po svetu besplatno već 20 godina, o trošku donatora, od kojih je jedan JS. Samo dve stranke, pored Jedinstvene Srbije to mogu, SNS i SPS, a ostali ne mogu da prikupe 500 ljudi, ne u Grčkoj, već u svojim gradovima.
Prisutnima se obratila i Generalni konzul Srbije u Republici Grčkoj Jelena Vujić Obradović, koja se zahvalila Draganu Markoviću Palmi za sve što je učinio za razvoj srpsko-grčkih odnosa, kao i Daliboru Markoviću Palmi što je nastavio taj put.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
AKCIJA "VOJNI LEKAR U SELU": Stigli do najudaljenih sela, zaseoka i sokaka
28. 09. 2026. u 10:38
TRESLA SE SRBIJA: Evo gde je bio epicentar
26. 09. 2026. u 08:40
U ORGANIZACIJI GRADA JAGODINE: U Grčku doputovala delegacija od 500 ljudi
25. 09. 2026. u 20:40
DRAMA NA TARI: Medvedev pokušao da uđe u edukativni park u kome je bilo šestoro ljudi
24. 09. 2026. u 15:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)