Srbija

DALIBOR MARKOVIĆ PALMA: Dve decenije građani Jagodine i drugih srpskih gradova besplatno putuju po svetu

Zagorka Knežević Uskoković

29. 09. 2026. u 19:42

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Na ovom mestu poslednji put delegaciju je predvodio moj otac Dragan Marković Palma. Tada je bilo prisutno hiljadu građana iz Srbije. 

ДАЛИБОР МАРКОВИЋ ПАЛМА: Две деценије грађани Јагодине и других српских градова бесплатно путују по свету

Foto: Privatna arhiva

Ovim rečima lider Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma obratio se srpskoj delegaciji od 500 ljudi, na svečanoj večeri  nedaleko od Soluna:

-  Nadam se da je moj otac zadovoljan i da sa nekog drugog mesta vidi da smo svi zajedno opet u Grčkoj i da je srećan da vidi da smo nastavili njegovim putem da budžet troše građani, a ne političari. Emotivno  govorim, jer je moj otac pre dve decenije,  pokrenuo ovakve akcije. Zahvaljujući njemu građani Jagodine putuju po svetu besplatno već 20 godina,  o trošku donatora, od kojih je  jedan JS. Samo dve stranke, pored Jedinstvene Srbije to mogu, SNS i SPS, a ostali ne mogu da prikupe 500 ljudi, ne u Grčkoj, već u svojim gradovima.

Foto: Privatna arhiva

Prisutnima se obratila i Generalni konzul  Srbije u Republici Grčkoj Jelena Vujić Obradović, koja se zahvalila Draganu Markoviću Palmi za sve što je učinio za razvoj srpsko-grčkih odnosa, kao i Daliboru Markoviću Palmi što je nastavio taj put.

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