ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u opštini Kučevo
KUČEVO – U petak, 25. septembra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi opštine Kučevo ostati bez struje.
U periodu od 8 do 14.30, struju neće imati: Kučevo, Kaona, Turija, Kolonija, Rakova Bara, Kučajna, Cerovica, Ravnište, Bukovska, Plavčevo i Ceremošnja. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ŠUMSKIM PUTEM DO ČUKARE: Paraćinski Javorak poziva na „Dan pešačenja“
22. 09. 2026. u 14:36
SUTRA TRI SELA BEZ STRUJE: Radovi na mreži u paraćinskoj opštini
22. 09. 2026. u 14:14
POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA U SVILAJNCU: Nepropisno parkiranje bez kazne do oktobra
22. 09. 2026. u 12:21
SMOTRA MLADOSTI I SPORTA: Održan deveti „Sajam sporta“ na Atletskom stadionu u Kraljevu
22. 09. 2026. u 12:17
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)