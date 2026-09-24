Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u opštini Kučevo

Dušanka Novković

24. 09. 2026. u 09:39

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KUČEVO – U petak, 25. septembra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi opštine Kučevo ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у општини Кучево

D.N.

U periodu od 8 do 14.30, struju neće imati: Kučevo, Kaona, Turija, Kolonija, Rakova Bara, Kučajna, Cerovica, Ravnište, Bukovska, Plavčevo i Ceremošnja. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

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