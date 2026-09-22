Srbija

APEL GRAĐANIMA: Kese sa smećem odlagati u kontejnere, ne pored njih

Dušanka Novković

22. 09. 2026. u 09:58

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POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Komunalne službe“ ponovo apeluje na građane da otpad odlažu isključivo u kontejnere, a ne pored njih.

АПЕЛ ГРАЂАНИМА: Кесе са смећем одлагати у контејнере, не поред њих

D.N.

Povod su kontejneri u Stiškoj ulici koji, iako se redovno prazne tokom noći, već tokom dana često budu puni. Dodatni problem predstavlja to što građani ostavljaju kese sa smećem pored kontejnera, čak i kada u njima još uvek ima slobodnog mesta. Ovako ostavljen otpad potom raznesu psi i mačke, čime se stvara nered i narušava higijena i izgled ulice. Kako bi se situacija na ovoj lokaciji poboljšala, JKP „Komunalne službe“ postaviće još jedan kontejner, pored postojećih pet. Ipak, ni to neće rešiti problem ako se otpad i dalje bude ostavljao pored njih, pa se apeluje na građane da smeće bacaju u kontejnere, a ne pored njih.

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