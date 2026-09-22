Srbija

PROSLAVA DANA ŠKOLE: U četvrtak svečana akademija u „Požarevačkoj gimnaziji“

Dušanka Novković

22. 09. 2026. u 09:52

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POŽAREVAC – U četvrtak, 24. septembra, u „Požarevačkoj gimnaziji“ održaće se svečana akademija, povodom obeležavanja Dana škole.

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ: У четвртак свечана академија у „Пожаревачкој гимназији“

D.N.

Višednevni program proslave započeo je 21. septembra, likovnom kolonijom i sportskim nadmetanjima. „Požarevačka gimnazija“ osnovana je 1862. godine, a današnji naziv nosi od 22. maja 2001. godine. Nju danas pohađa preko 700 učenika, raspoređenih u dvadeset pet odeljenja prirodno-matematičkog, društveno-jezičkog smera i odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

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