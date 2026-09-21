Srbija

STIŽU POTVRDE ZA POVLAŠĆENE KARTE: Novi javni prevoz u Vršcu biće besplatan za penzionere, đake, trudnice...

Јелена Баљак
Jelena Baljak

21. 09. 2026. u 15:51

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NOVI javni gradski i prigradski prevoz u Vršcu uskoro bi trebalo da počne da funkcioniše, a do tada će lokalna samouprava izdati odgovarajuće potvrde svima koji ostvaruju pravo na besplatan ili subvencionisan prevoz.

СТИЖУ ПОТВРДЕ ЗА ПОВЛАШЋЕНЕ КАРТЕ: Нови јавни превоз у Вршцу биће бесплатан за пензионере, ђаке, труднице...

Foto: J.J.Baljak

To su penzioneri, učenici osnovnih i srednjih škola, deca do šest godina, trudnice i porodilje do navršene prve godine deteta.

Na osnovu tih potvrda, novi autobuski prevoznik – sa kojim tek treba da bude potpisan ugovor o javno-privatnom partnerstvu na 20 godina – pravovremeno će izraditi legitimacije za elektronsku kontrolu karata.

Postojeće školske legitimacije važiće do njihovog redovnog isteka, dok će novim učenicima biti izdate potvrde, koje će koristiti do dobijanja novih.

Cene karata, kao i lokacije budućih 138 autobuskih stajališta, biće definisani odlukom Gradske skupštine, koja će zasedati narednih dana. Istovremeno treba da bude overen i konačni red vožnje, koji predviđa deset osnovnih linija, koje će saobraćati tokom cele godine, bez obzira na praznike i školske raspuste.

Ovo su poslednji koraci ka ponovnom uspostavljanju javnog prevoza u Vršcu, čijih je 20 sela već godinu i po dana odsečeno od sveta, otkako je dotadašnji jedini linijski prevoznik otišao u stečaj.

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