Srbija

PADOBRANSKA TAKMIČENJA U NIŠU: Ekipi AK „Naša krila“ iz Paraćina dva druga mesta

Зорана Рашић
Zorana Rašić

21. 09. 2026. u 13:26

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U NIŠU su minulog vikenda održana dva padobranska takmičenja, 72. Otvoreno padobransko prvenstvo Srbije u disciplini skok na cilj sa 1200 metara visine i Državno prvenstvo Srbije.

ПАДОБРАНСКА ТАКМИЧЕЊА У НИШУ: Екипи АК „Наша крила“ из Параћина два друга места

Foto: AK "Naša krila"

Takmičenja su okupila šest ekipa. Osim padobranaca iz Austrije i Crne Gore, učestvovali su padobranci Vojske Srbije, Vojni veterani „Arhistratig“, „Vazduhoplovci“ Niša i AK „Naša krila“.

Paraćinski padobranci iz „Naših krila“ osvojili su ekipno dva druga mesta – na Otvorenom prvenstvu Srbije i na Državnom prvenstvu Srbije.

Ekipa je  bila u sastavu: Dragan Obradović, Boban Prodanović, Borislav Ivetić, Draško Lajić i Goran Stojanović.

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