PADOBRANSKA TAKMIČENJA U NIŠU: Ekipi AK „Naša krila“ iz Paraćina dva druga mesta
U NIŠU su minulog vikenda održana dva padobranska takmičenja, 72. Otvoreno padobransko prvenstvo Srbije u disciplini skok na cilj sa 1200 metara visine i Državno prvenstvo Srbije.
Takmičenja su okupila šest ekipa. Osim padobranaca iz Austrije i Crne Gore, učestvovali su padobranci Vojske Srbije, Vojni veterani „Arhistratig“, „Vazduhoplovci“ Niša i AK „Naša krila“.
Paraćinski padobranci iz „Naših krila“ osvojili su ekipno dva druga mesta – na Otvorenom prvenstvu Srbije i na Državnom prvenstvu Srbije.
Ekipa je bila u sastavu: Dragan Obradović, Boban Prodanović, Borislav Ivetić, Draško Lajić i Goran Stojanović.
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