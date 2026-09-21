ZATVOREN STARI MOST: Počinje rekonstrukcija važne saobraćajnice u Kraljevu

Stari, dotrajali most preko Ibra u centru Kraljeva minulog vikenda potpuno je zatvoren za saobraćaj što je, praktično, uvod u njegvu dugo očekivanu rekonstrukciju.

G.Šljivić

U sklopu pripremnih radova, ovdašnji „putari“ postavili su saobraćajnu signalizaciju i barijere u skladu sa projektom i uz dozvolu Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti kraljevačke Gradske uprave.

- Uz stari most, zatvoren je i prolaz ispod njega i ulaz na pijacu iz Ulice 4. kraljevački bataljon. Saobraćaj je preusmeren na paralelni, novi, Ibarski most kojim će se odvijati u dve kolovozne trake – pojašnjava Mirko Vuković, direktor JKP „Putevi“ Kraljevo.

G.Šljivić

Radovi bi trebalo da traju 10 meseci, a procenjena vrednost ukupno iznosi oko 190 miliona dinara. Projektom je planirana zaštita i ojačanje noseće čelične konstrukcije sa donje strane mosta, kao potpuna zamena kolovozne konstrukcije, trotoara i ivičnjaka, zaštitnih ograda i ležišta.

G.Šljivić

A, dok budu trajali radovi, ulaz na pijacu iz pravca grada biće moguć nakon okretanja posle kružnog toka sa ribničke strane i nastavka kretanja drugom trakom novog mosta. Vozačima koji dolaze iz pravca Vrnjačke Banje ulaz će biti omogućen skretanjem udesno sa novog mosta.