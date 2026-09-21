ZATVOREN STARI MOST: Počinje rekonstrukcija važne saobraćajnice u Kraljevu
Stari, dotrajali most preko Ibra u centru Kraljeva minulog vikenda potpuno je zatvoren za saobraćaj što je, praktično, uvod u njegvu dugo očekivanu rekonstrukciju.
U sklopu pripremnih radova, ovdašnji „putari“ postavili su saobraćajnu signalizaciju i barijere u skladu sa projektom i uz dozvolu Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti kraljevačke Gradske uprave.
- Uz stari most, zatvoren je i prolaz ispod njega i ulaz na pijacu iz Ulice 4. kraljevački bataljon. Saobraćaj je preusmeren na paralelni, novi, Ibarski most kojim će se odvijati u dve kolovozne trake – pojašnjava Mirko Vuković, direktor JKP „Putevi“ Kraljevo.
Radovi bi trebalo da traju 10 meseci, a procenjena vrednost ukupno iznosi oko 190 miliona dinara. Projektom je planirana zaštita i ojačanje noseće čelične konstrukcije sa donje strane mosta, kao potpuna zamena kolovozne konstrukcije, trotoara i ivičnjaka, zaštitnih ograda i ležišta.
A, dok budu trajali radovi, ulaz na pijacu iz pravca grada biće moguć nakon okretanja posle kružnog toka sa ribničke strane i nastavka kretanja drugom trakom novog mosta. Vozačima koji dolaze iz pravca Vrnjačke Banje ulaz će biti omogućen skretanjem udesno sa novog mosta.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SUTRA TRI SELA BEZ STRUJE: Radovi na mreži u paraćinskoj opštini
22. 09. 2026. u 14:14
ZALOGAJI PUNI LjUBAVI I SLASTI: Održana 16 Pitijada u Loznici
19. 09. 2026. u 15:08
BESPLATNI PROGRAMI U SVILAJNCU: Škole sporta, plesa i joge za sve uzraste
19. 09. 2026. u 10:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)