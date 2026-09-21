Srbija

ODLIČAN START ĆUPRIJSKIH KARATISTA: Medalje iz Rumunije i iz Bora (foto)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

21. 09. 2026. u 10:32

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MLADI ćuprijski karatisti okupljeni u klubu „Knez Lazar“ uspešno su započeli novu sezonu osvajanjem velikog broja medalja minulog vikenda.

ОДЛИЧАН СТАРТ ЋУПРИЈСКИХ КАРАТИСТА: Медаље из Румуније и из Бора (фото)

Foto: Fejsbuk/KK "Knez Lazar" Ćuprija

Na međunarodnom turniru u Rumuniji, održanom u subotu, prva mesta u katama osvojilo je četvoro Ćupričana – Isidora i Viktorija Ristov, Petar Miladinović i Ognjen Jovanović, dok su Elena Jovanović i Mila Mickić bile druge.

Samo dan kasnije karatisti iz grada na Moravi nastavili su seriju uspeha na takmičenju u Boru, gde su u katama, pojedinačno, prva mesta osvojili Nikolija Antić, Petar Stoimenov, Elena Jovanović i Mila Mickić, dok su Petar Miladinović i Isidora Ristov briljirali u apsolutnoj kategoriji.

Foto: Fejsbuk/KK "Knez Lazar" Ćuprija

 
 "Knez Lazar" je bio najbolji i ekipno u katama, gde su njegovi takmičari takođe zauzeli čelnu poziciju.

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